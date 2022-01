Rifacimento del basolato e lavori in via Roma, tra viabilità e polemiche

FRANCAVILLA FONTANA - Ieri, giovedì 20 gennaio, si è tenuto un incontro tra l’Amministrazione Comunale e gli esercenti di via Roma in vista dell’avvio del cantiere per la sistemazione del basolato di questa importante arteria cittadina. I titolari delle attività commerciali nel corso del confronto, cui hanno preso parte il sindaco Antonello Denuzzo, il presidente del Consiglio Comunale Domenico Attanasi e la consigliera comunale Numa Ammaturo, hanno espresso le proprie preoccupazioni per le possibili ricadute economiche causate da una protratta chiusura della strada.

“Abbiamo ascoltato con attenzione le legittime preoccupazione degli esercenti. Insieme al direttore dei lavori e al titolare dell’impresa che realizzerà il primo lotto di interventi – spiega il sindaco Antonello Denuzzo – abbiamo risposto a tutte le domande sulla natura dei lavori e abbiamo sottolineato che, compatibilmente con lo stato di avanzamento del cantiere, non chiuderemo integralmente la strada, consentendo il transito dei veicoli, la sosta, e il normale svolgimento delle attività di carico e scarico delle merci. Tutto questo sarà possibile grazie all’allestimento di cantieri parziali che consentiranno di rifare singoli tratti di strada in maniera progressiva.”

La riduzione dei volumi di traffico di via Roma, tuttavia, rende necessario adottare un provvedimento che consenta il deflusso dei veicoli su percorsi alternativi. Per questa ragione l’Amministrazione Comunale di concerto con l’Ufficio Tecnico, il comando della polizia locale e la direzione dei lavori, ha ridisegnato la viabilità dell’area per il periodo di attività del cantiere. In particolare, ad essere interessata da un cambio del senso di marcia sarà via Manzoni che per l’intera durata dei lavori sarà percorribile in direzione via Immacolata, ribaltando l’attuale senso unico.

“L’incontro con gli esercenti – dichiara il presidente del Consiglio Comunale Domenico Attanasi – ha sottolineato l’importanza del confronto e del dialogo tra le istituzioni e la cittadinanza per raggiungere un obiettivo comune. Ho voluto partecipare e portare il mio contributo non solo istituzionale, ma anche da cittadino attento al contemperamento tra l’interesse pubblico e la tutela della iniziativa economica privata. Ringrazio tutti per il confronto corretto e stimolante che dimostra la maturità del dibattito pubblico francavillese.”

Gli interventi in programma su via Roma, per un valore complessivo di 774mila euro in parte co-finanziati dal Distretto Urbano del Commercio “Città degli Imperiali”, prevedono la rimozione del basolato esistente, la messa in sicurezza del fondo stradale, il ripristino delle basole e l’installazione di elementi di decoro con panchine e verde pubblico.

“L’Amministrazione Comunale con questi interventi – conclude il sindaco – intende restituire alla città via Roma in una veste nuova e con un manto stradale in perfette condizioni, per renderne più gradevole la fruizione. In questa prospettiva di riqualificazione dell'area si inquadrano l'avvenuto restauro della Torre civica e i lavori che nei prossimi mesi interesseranno Porta Carmine, palazzo Sedile e la Piazza Coperta, grazie ai finanziamenti per più di 4 milioni di euro che ci siamo aggiudicati alla fine del 2021.”