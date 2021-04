Un percorso partecipato per dare nomi a viali e spazi della villa comunale

FRANCAVILLA FONTANA - Dare un nome e una storia a viali e spazi della villa comunale “Pietro Palumbo” di Francavilla Fontana, è questo il primo compito che si è prefissato la commissione toponomastica cittadina recentemente insediatasi. La commissione, presieduta dall’assessore Sergio Tatarano e composta da Sandro Rodia, Giuseppe Cafueri e dai docenti Domenico Fanelli, Giuseppa Epifani, Angelo Sgura e Letizia Soloperto, ha concordato con l’amministrazione comunale l’avvio di un percorso partecipativo anche per la definizione della rosa dei profili delle personalità meritevoli di intitolazione.

“Recependo una proposta della commissione toponomastica appena insediatasi, l’amministrazione comunale ha deciso di procedere all’intitolazione degli spazi della villa comunale e di farlo attraverso un percorso di comunità inedito – spiega l’assessore alla partecipazione Sergio Tatarano – Un modo per conciliare la valenza storica dei nomi e la partecipazione democratica, attribuendo organicità a temi come ambiente e natura (oltre che attenzione alla rappresentanza femminile) e ad un processo che non può essere abbandonato a decisioni estemporanee.” I cittadini, le cittadine e tutti i soggetti previsti dal regolamento potranno indicare una figura che si sia contraddistinta per l’attenzione verso l’ambiente, la natura e la creatività, rispondendo entro il prossimo 20 aprile all’Avviso Pubblico disponibile sul sito internet istituzionale.

Per partecipare sarà sufficiente l’invio di una mail, sottoscritta da almeno 50 persone residenti nel Comune di Francavilla Fontana, corredata da un curriculum a sostegno delle ragioni del nome indicato. Le personalità espresse dalla cittadinanza saranno successivamente rimesse all’attenzione della commissione toponomastica che vaglierà le proposte e stilerà una rosa di 30 nominativi. L’ultima parola spetterà ai residenti francavillesi che potranno esprimere le proprie preferenze sui 30 nomi in una consultazione popolare online.