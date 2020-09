Referendum Costituzionale, convegno con l'Aiga

FRANCAVILLA FONTANA - Riprende l’attività di Aiga Brindisi con un dibattito sul Referendum Costituzionale che si terrà venerdì 11 settembre, alle ore 17.00 a Francavilla Fontana presso “Corte Comunale”. Il progetto è stato elaborato e promosso da Aiga a livello nazionale per valorizzare la “funzione sociale della avvocatura”. Non è un caso, infatti, che tutti coloro che interverranno al dibattito svolgano la professione forense. Saranno presenti relatori autorevoli e preparati che rappresenteranno, rispettivamente, le ragioni a sostegno del Sì e del No. Introdurrà il dibattito Domenico Attanasi, direttore generale della fondazione Aiga "Tommaso Bucciarelli", già vice presidente nazionale Aiga.

Seguiranno gli interventi di Valentina Palmisano, parlamentare del M5S a sostegno del Sì e di Antonello Denuzzo, sindaco di Francavilla Fontana a sostegno del No. Entrambi i relatori hanno fatto parte dell’Aiga sezione di Brindisi prima di intraprendere il percorso politico-istituzionale. Modererà il dibattito Silvio Molfetta, presidente Aiga Brindisi. Non saranno date indicazioni o orientamenti di volto ma sarà l’occasione per approfondire ogni aspetto relativo al referendum costituzionale del 20 e 21 settembre. Tutta la cittadinanza è invitata nel rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza anti contagio.