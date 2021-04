"Regala un albero alla tua città": piantati cinque ulivi

Dono della masseria Santa Croce, prosegue l'iniziativa per il verde pubblico dell'Amministrazione comunale

FRANCAVILLA FONTANA - Proseguono le adesioni al bando “Regala un albero alla tua città”, l’iniziativa promossa dall’assessorato al Verde Pubblico per accrescere il patrimonio di arbusti presenti sul territorio di Francavilla Fontana. Nelle scorse ore sono stati donati e piantati dalla Masseria Santa Croce cinque alberi d’ulivo nello spazio attiguo all'ex canneto della Periferia Nord. L’azienda, prima di procedere con la piantumazione degli arbusti, ha preparato il terreno, sistemato le aiuole e pulito con cura l’intera area.

“Ringrazio tutti coloro che in queste settimane stanno aderendo all’iniziativa Regala un albero alla tua città – dichiara l’assessore al Verde Pubblico Antonio Martina – grazie al contributo di privati cittadini e aziende stiamo ripopolando il verde cittadino. Anche l’Amministrazione comunale sta facendo la sua parte. Nei giorni scorsi abbiamo provveduto alla piantumazione di alberi lungo via San Francesco. Non ci fermeremo e proseguiremo nei prossimi mesi con nuove aree”.

Regala un albero alla tua città è una iniziativa che coinvolge associazioni, imprese e liberi cittadini che possono contribuire ad accrescere il decoro urbano donando nuovi arbusti che, oltre a migliorare l’estetica delle strade, hanno una ricaduta importante sulla salubrità dell'ambiente. Tutti i dettagli per aderire all’iniziativa sono consultabili sul sito internet istituzionale.

Intanto, nella seduta del Consiglio comunale del 23 aprile è stata approvata la mozione presentata dalle Consigliere Stella Lavota, Tiziana Fino, Ylenia Finimunda Ammaturo, Anna Tagliente, Serena Argese e Antonella Palumbo relativa al progetto “We Tree”. Con l’adesione a questo progetto l’Amministrazione comunale si impegna a promuovere lo sviluppo di aree verdi, incentivare i privati nella cura del verde nei propri spazi, sensibilizzare alla mobilità sostenibile, favorire l’educazione ambientale nelle scuole e premiare le iniziative virtuose di tutela ambientale.