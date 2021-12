Completato il comitato di gestione della rete imprese Villa Franca

FRANCAVILLA FONTANA - Durante l'assemblea generale dei soci di Rete Imprese Villa Franca, tenutasi il giorno 6 dicembre a

Francavilla Fontana, oltre ai vari temi trattati, si sono realizzate due attività importanti. Prima fra tutte l'elezione dell'avvocato Piermaria Ammaturo a completamento del comitato di gestione rappresentato già da Francesco Fullone (presidente), Vincenzo di Castri (vicepresidente), Alessandro Arnesano (segretario), Angelo Cozzi, Cosimo Musci e Giuseppe Capuano.

Il presidente, unitamente agli altri membri del comitato e agli imprenditori soci presenti, si è mostrato altamente onorato della presenza di questa nuova figura, giovane, ma al contempo già grandemente ricca di esperienza, non solo come professionista, ma anche come imprenditore. Fullone si è così espresso: "Di sicuro, il neo-eletto darà una ulteriore spinta al progetto di sviluppo

economico del nostro territorio, grazie alla sua personale disponibilità, in aggiunta a quella degli altri membri che operano gratuitamente con passione, collaborazione e condivisione massima".

Dopo l'elezione, l'assemblea ha proseguito con gli altri temi all'ordine del giorno. Primo fra tutti, lo sviluppo dell'area Pip. I soci imprenditori hanno richiesto ad alta voce un incontro con il comune per lo sblocco della più importante area industriale della città. Esasperati da una stagnazione permanente, che non consente l'insediamento delle attività pianificate da anni, se non decenni, chiedono un incontro urgente con l’amministrazione comunale, affinché siano date risposte e tempistiche certe in relazione all'approvazione della variante alle norme tecniche di attuazione della zona Pip, i progetti di completamento dell’area, gli espropri di lotti nell’area per facilitare l’insediamento di nuove aziende e l' attuazione operativa della Zes.

A tal fine, Rete Imprese Villa Franca ha inoltrato al Comune richiesta ufficiale d’incontro per il prossimo 16 dicembre, invitando, oltre ai propri tecnici ed ingegneri, anche il consigliere regionale Maurizio Bruno ed il presidente di Confindustria Brindisi Gabriele Menotti Lippolis.