Riapre il mercato di "Campagna Amica" con i prodotti a km 0

FRANCAVILLA FONTANA - Il sindaco Antonello Denuzzo ha emesso una ordinanza con cui autorizza il ripristino del mercato di "Campagna Amica". La sospensione, avvenuta nelle scorse settimane sempre con ordinanza sindacale, era stata dettata dalla necessità di limitare il più possibile le occasioni di contagio in un contesto di espansione del numero di positivi in Città. L’attuale situazione epidemiologica, pur mantenendo una condizione di allerta generale, è compatibile con il ritorno del mercato. In questo spazio settimanale sono protagoniste le imprese agricole locali impegnate a vendere esclusivamente prodotti a chilometro zero. Come di consueto il mercato si svolgerà ogni giovedì dalle 17.30 alle 20.30 in piazza Umberto I.