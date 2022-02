Riapre al pubblico la biblioteca comunale, nuovi spazi e laboratori

FRANCAVILLA FONTANA - Lunedì 21 febbraio dalle 8 le porte della Biblioteca comunale “Giovanni Calò” in vico Castello a Francavilla Fontana torneranno ad aprirsi per accogliere quanti vorranno trascorrere momenti di studio o di lettura. “La riapertura al pubblico della Biblioteca è una buona notizia per la comunità francavillese. Nel pieno della pandemia – spiega il sindaco Antonello Denuzzo – abbiamo realizzato gli interventi previsti e superato tutte le difficoltà che inevitabilmente accompagnano lavori di questa portata.” La Biblioteca comunale sarà aperta dal lunedì al venerdì con orario continuato dalle 08.00 alle 20.00 e il sabato mattina dalle 7.30 alle 13.30.

Durante l’orario di apertura al pubblico sarà possibile usufruire degli spazi dedicati allo studio, accedere al prestito bibliotecario e prendere parte alle attività promosse dal nuovo soggetto co-gestore Museion. L’utenza troverà nella Biblioteca un nuovo allestimento degli spazi, una ampia e attrezzata sala conferenze, un angolo riservato esclusivamente ai più piccoli e aree polifunzionali arredate con uno stile moderno. Al rinnovato contenitore corrisponderà l’avvio di nuovi contenuti come nel caso dei laboratori del venerdì proposti da Museion rivolti a bambini, genitori ed educatori.

“La nuova biblioteca Calò – conclude il sindaco – si presenta come un laboratorio di comunità dove ogni francavillese potrà sentirsi a casa ed essere protagonista della vita sociale e culturale cittadina. Un luogo da presidiare e di cui avere cura che sarà il fulcro della vita culturale francavillese.”