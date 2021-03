Riconoscimento alla memoria del maestro Gaetano Piro

FRANCAVILLA FONTANA - Il consiglio comunale di Francavilla Fontana ha approvato all'unanimità la mozione presentata dalla consigliera Anna Ferreri per il conferimento di un riconoscimento alla memoria del maestro e professore Gaetano Piro. Scomparso il 25 marzo 2020, Piro è stato per molti anni uno stimato docente di matematica del plesso Bilotta del secondo istituto comprensivo. Negli anni ha associato la passione per l’insegnamento con l’arte e, raggiunta la pensione, ha potuto dedicare tutto il suo tempo alla scultura trovando nuove e apprezzate forme espressive.

In pochissimi anni, tra il 2011 e il 2020, ha bruciato molte tappe, giungendo ad esporre le proprie sculture in legno in prestigiosi contesti nazionali ed internazionali. Le sue opere sono state ospitate in numerose riviste specializzate ed hanno ricevuto apprezzamenti da importanti critici d’arte come Paolo Levi e Vittorio Sgarbi. A circa un anno dalla sua scomparsa arriva all’unanimità dalla massima assise cittadina un riconoscimento postumo all’artista per i suoi successi.