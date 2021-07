Il sindaco incontra Vittoria, nata durante la finale degli Europei

Visita della mamma Arianna e della piccola ad Antonello Denuzzo: "A Francavilla coltiviamo il seme del dialogo e della tolleranza, per un futuro che sia migliore per tutti e non solo per alcuni"

FRANCAVILLA FONTANA - Questa mattina (giovedì 22 luglio 2021) il sindaco di Francavilla Fontana, Antonello Denuzzo, ha ricevuto una visita speciale in Comune: la piccola Vittoria e sua mamma Arianna. La bambina è nata all'ospedale Camberlingo durante la finale degli Europei di calcio, mentre l'Italia affrontava l'Inghilterra ai rigori. Visto il risultato finale, Arianna ha deciso di chiamare sua figlia "Vittoria", in onore del Paese che le sta ospitando.

Scrive sulla sua pagina Facebook il sindaco Denuzzo, a commento dell'incontro: "Nelle parole di Arianna - giunta dalla Libia meno di un anno fa, fuggendo da una situazione complicata - non ho sentito alcuna diffidenza pregiudiziale nei confronti del diverso, che questa mattina dal suo punto di vista ero io. Abbiamo parlato anche della nostra città e le ho detto che a Francavilla Fontana coltiviamo il seme del dialogo e della tolleranza, per un futuro che sia migliore per tutti e non solo per alcuni".