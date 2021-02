Una stagione di rilancio per parco Caniglia, firmata la convenzione con Nuovaria

FRANCAVILLA FONTANA - Martedì 16 febbraio è stata siglata la convenzione tra il Comune di Francavilla Fontana e l’associazione Nuovaria per la gestione dell’area verde del quartiere San Lorenzo per i prossimi 6 anni. “Con la firma di questa convenzione diamo un impulso alla rinascita di parco Caniglia – spiega l’assessore al verde pubblico Antonio Martina – l’associazione gestirà gli spazi pubblici rendendoli funzionali e garantirà una manutenzione regolare del verde.” Nuovaria si occuperà della cura del verde, della pulizia, della manutenzione dei locali e della vigilanza. L’obiettivo dell’associazione e dell’amministrazione comunale è trasformare il parco in un luogo accogliente, capace di rispondere alle esigenze di socialità di persone appartenenti a tutte le fasce d’età.

Tutto questo sarà possibile grazie all’impegno dei volontari che, oltre a fornire un servizio gratuito alla collettività, potranno mettere a disposizione la propria esperienza di vita dialogando con i più giovani. “Oggi abbiamo posto le basi per la valorizzazione di un luogo sottratto ai cittadini a causa dell’incuria – dichiara il sindaco Antonello Denuzzo – grazie all’impegno dei volontari quest’area potrà essere utilizzata da tutti e avrà un ruolo determinante per la socialità nel quartiere.” Lo spazio manterrà la sua funzione di luogo pubblico, potrà quindi essere frequentato da tutta la cittadinanza liberamente.