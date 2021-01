Covid, tre giorni di test per studenti e personale scolastico

FRANCAVILLA FONTANA - Venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 gennaio prenderà il via, in sinergia con la Asl di Brindisi, lo screening della popolazione studentesca e di tutto il personale scolastico degli istituti secondari di primo grado di Francavilla Fontana. I test antigenici, che saranno somministrati da personale sanitario volontario, saranno eseguiti nel palazzetto dello sport dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. “A partire da venerdì 8 gennaio avrà inizio lo screening della popolazione studentesca e del personale scolastico – dichiara il sindaco Antonello Denuzzo – ringrazio tutti i volontari che renderanno possibile questa operazione mettendo a disposizione della comunità un po' del loro tempo libero. Desidero esprimere un ringraziamento ulteriore alla Asl di Brindisi, alle associazioni di volontariato e ai dirigenti scolastici per il loro impegno in sinergia con l’amministrazione aomunale.”

Gli studenti dovranno presentarsi secondo il seguente ordine alfabetico:

- venerdì 8 gennaio dalle 9.30 alle 12.30 dalla A alla D;

- venerdì 8 gennaio dalle 14.30 alle 17.30 somministrazione al personale scolastico;

- sabato 9 gennaio dalle 9.30 alle 12.30 dalla E alla I;

- sabato 9 gennaio dalle 14.30 alle 17.30 dalla L alla O;

- domenica 10 gennaio dalle 9.30 alle 12.30 dalla P alla S;

- domenica 10 gennaio dalle 14.30 alle 17.30 dalla T alla Z.