Francavilla Fontana: verso il recupero del teatro Virgilio, con 200 posti a sedere

FRANCAVILLA FONTANA - "L’Amministrazione Comunale è al lavoro per consegnare alla città un nuovo spazio dedicato alla cultura, alla musica, al teatro e al cinema. Si tratta del teatro Virgilio che da tempo è al centro di una serie di lavori finalizzati alla rifunzionalizzazione dell’immobile", si legge in un comunicato dell'Amministrazione di Francavilla Fontana.

Con il secondo stralcio di interventi, finanziati con 100 mila euro nel bilancio 2020, si sono conclusi i lavori strutturali che hanno consentito, in particolare, il recupero dell’ala attigua al palcoscenico che era stata oggetto di incendio, la sostituzione degli infissi, il completamento degli impianti e la sostituzione della caldaia.

Ora è in fase di avvio il lavoro di progettazione per l’allestimento della sala teatrale per la cui realizzazione l’Amministrazione Comunale ha stanziato 150 mila euro tramite l’applicazione dell’avanzo.

Martedì 25 ottobre il sindaco Antonello Denuzzo e l’assessora Maria Angelotti, insieme ai tecnici comunali e al progettista incaricato, hanno incontrato Carmelo Grassi, attuale direttore artistico del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi ed ex presidente del Teatro Pubblico Pugliese, per comprendere le potenzialità della struttura.

“Ringrazio Carmelo Grassi per aver accolto il nostro invito. L’obiettivo – spiega il sindaco Antonello Denuzzo – è trasformare questo spazio in un luogo attrezzato per ospitare spettacoli, concerti, incontri e proiezioni cinematografiche. Per questo abbiamo ritenuto utile confrontarci con una personalità che ben conosce il mondo dello spettacolo dal vivo.”

Sulla base delle prime indicazioni è emerso che la sala è idonea ad ospitare circa 200 posti a sedere, sarà dotata degli impianti illuminotecnici, sonori e di tutte le attrezzature da palcoscenico necessarie per il teatro.

“Sul teatro Virgilio – conclude il sindaco Antonello Denuzzo – la nostra Amministrazione ha investito più di 250 mila euro. È nostra ferma intenzione costruire un nuovo spazio pubblico con una ricca offerta culturale capace di coinvolgere più generazioni di francavillesi.”