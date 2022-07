Francavilla Fontana, al via il cantiere per il restauro della porta della Croce

FRANCAVILLA FONTANA - Nei prossimi giorni l’Amministrazione Comunale avvierà il cantiere per il restauro della porta della Croce, una delle antiche vie d’accesso alla città, con un intervento che prevede anche una particolare illuminazione del monumento. Durante il periodo di svolgimento dei lavori sono state disposte alcune modifiche alla viabilità.

Le principali novità consistono nell’inversione del senso di marcia di via Palomba in direzione via San Lorenzo e nell’interdizione al traffico del tratto compreso tra via Imperiali e via Baracca. I residenti e gli operatori commerciali potranno accedere all’area del cantiere, ma dovranno obbligatoriamente svoltare a sinistra su via Palomba.

“Procede – dichiara il sindaco Antonello Denuzzo – il percorso per la valorizzazione dei beni monumentali. Dopo il restauro della Torre Civica e l'avvio dei lavori su via Roma, è ora il turno delle porte cittadine. Sono tutti tasselli di un progetto complessivo per il rilancio del centro cittadino. Sempre nell’ottica della valorizzazione e riqualificazione siamo al lavoro per avviare il cantiere dell’ex mercato coperto e per concludere la fase progettuale del restauro di Palazzo Sedile, per cui abbiamo ottenuto un finanziamento di 1 milione di euro.”

Il progetto relativo alle porte - che prevede anche il restauro della porta del Carmine - ha ottenuto un finanziamento dal Gal Terra dei Messapi di 170 mila euro.