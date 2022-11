Abbattimento barriere architettoniche, l'Amministrazione Comunale dà il via ai lavori

FRANCAVILLA FONTANA - L’Amministrazione Comunale di Francavilla Fontana ha avviato gli interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche degli immobili pubblici. Il primo cantiere è partito lunedì 14 novembre nel comando della Polizia Locale dove sono in corso i lavori di adeguamento al Peba degli accessi, dei percorsi interni e dei servizi igienici, con un potenziamento della segnaletica e dei parcheggi riservati.

“Il Peba – spiega il sindaco Antonello Denuzzo – è uno strumento pensato per garantire l’inclusività dei luoghi. In questi anni abbiamo sviluppato un percorso incentrato sul rispetto dei diritti. L’adozione del Peba è stato un passo importante in questa direzione e l’avvio dei cantieri rappresenta il frutto del serio lavoro di programmazione avviato dall’Amministrazione Comunale.”

Il lotto di interventi sugli immobili comprende, oltre al comando della Polizia Locale, la Scuola musicale comunale e i plessi Collodi e Montessori del secondo istituto comprensivo. Tra le principali novità spiccano la realizzazione di stalli rosa, che si aggiungeranno ai tradizionali posti auto riservati alle persone con disabilità, l’installazione di mappe tattili e di percorsi loges per le persone cieche e ipovedenti, ed interventi strutturali sui servizi igienici. Per gli interventi di adeguamento al Peba sugli immobili l’Amministrazione Comunale ha stanziato 100 mila euro nel bilancio 2021.

“Come con gli altri strumenti di pianificazione – conclude l’assessore ai Diritti Civili Sergio Tatarano –, anche col Peba (atteso per 35 anni e approvato solo nel 2020) diamo avvio ad una serie di interventi che non sono estemporanei ma sono frutto di programmazione e di un'idea di città democratica, che accoglie e non esclude più nessuno.”

Nelle prossime settimane saranno avviate le progettazioni per la nuova annualità di lavori di adeguamento al Peba di altri edifici di proprietà comunale. Intanto, proseguono i lavori di rifacimento delle strade di Francavilla Fontana con l’avvio del cantiere nel tratto iniziale di via San Vito (foto sopra).