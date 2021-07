L'assessore Lopalco in visita al Camberlingo: "La sanità riparte dopo il Covid"

FRANCAVILLA FONTANA - "Ripartire dopo il Covid significa riprendere le attività negli ospedali con maggior velocità, intensità ed efficienza". Queste le parole di Pier Luigi Lopalco, assessore regionale alla sanità, che stamattina ha visitato i nuovi reparti di Chirurgia generale e Pediatria e il cantiere della futura Rianimazione dell'ospedale Dario Camberlingo di Francavilla Fontana. L'assessore era accompagnato dal direttore generale della Asl di Brindisi, Giuseppe Pasqualone, e da alcuni rappresentanti istituzionali della sanità e del territorio.

"Serve uno sforzo comune – ha sottolineato Lopalco durante il sopralluogo – per mettere a punto una nuova organizzazione utile a una rapida ripartenza. Nelle diverse visite che ho effettuato durante le ultime settimane nella rete ospedaliera pugliese ho potuto constatare che gli interventi nei cantieri delle strutture sanitarie non si sono mai fermati: oggi a Francavilla Fontana abbiamo verificato il bel lavoro svolto in due reparti molto delicati. Anche nel cantiere della nuova Rianimazione i lavori non si fermano. Tra pochi mesi avremo un nuovo reparto con 8 posti letto che si aggiungeranno a quelli già attivi nella rete regionale".

Nell'ospedale Camberlingo, gli 8 posti della futura Rianimazione si affiancano ai 24 della Chirurgia e ai 15 di Pediatria, attivati dopo la conclusione delle opere di ristrutturazione. "La visita dell'assessore regionale alla sanità Pier Luigi Lopalco – ha commentato Pasqualone - serve a evidenziare un percorso avviato tempo fa e fatto di investimenti in risorse umane, tecnologiche e strutturali. È stato un percorso lungo durante il quale abbiamo dovuto risolvere una situazione di partenza complicata, ma le difficoltà sono state superate e ora si procede a ritmo sostenuto. Abbiamo ristrutturato reparti importantissimi e presto avremo un nuovo reparto di Oncologia e una nuova Terapia intensiva. A breve, poi, cominceranno i lavori di ristrutturazione della facciata esterna: il Camberlingo di Francavilla Fontana diventerà un ospedale di riferimento non solo per la provincia di Brindisi ma anche per quella di Taranto".

Insieme a Lopalco e a Pasqualone, nella visita ai nuovi ambienti del Camberlingo, c'erano tra gli altri il direttore sanitario dell'ospedale, Antonio Montanile, il direttore amministrativo del presidio, Gabriele Argentieri, il consigliere regionale Maurizio Bruno e i sindaci di Francavilla e Latiano, Antonello Denuzzo e Cosimo Maiorano.