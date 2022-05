Sport e inclusione: abbattere le barriere del pregiudizio

FRANCAVILLA FONTANA - Venerdì 27 maggio dalle 9.00 la villa comunale accoglierà i piccoli protagonisti delle attività di inclusione promosse dall’amministrazione comunale tramite la consulta per i diritti delle persone con disabilità. Una mattina di festa che vedrà l’attivo coinvolgimento di Fortitudo Basket, Atletica Imperiali, Icos Sporting Club, Centro Ippico Argentone e Croce Rossa Italiana che in questi mesi hanno lavorato attivamente con 110 tra bambine, bambini, ragazze e ragazzi con disabilità e bisogni educativi speciali.

“Abbiamo deciso con il presidente della consulta Massimiliano Itta – spiega l’assessora ai servizi sociali Maria Passaro – di raccontare con un evento rivolto alle scuole e alla cittadinanza il lavoro portato avanti in questi mesi con le associazioni che ogni giorno si sono dedicate ai nostri concittadini più fragili. Lo sport è una occasione di incontro e aggregazione, per questo vogliamo abbattere la barriera più insidiosa, quella del pregiudizio.” Nel corso della mattinata le associazioni cureranno esibizioni sportive e momenti di gioco collettivo rivolti alle studentesse e agli studenti delle scuole cittadine che parteciperanno alla manifestazione.

I progetti di inclusione sono stati avviati nel novembre del 2021 grazie alla collaborazione sinergica tra la consulta per i diritti delle persone con disabilità, le scuole e i rappresentanti del distretto sanitario. “La manifestazione ci permetterà di far conoscere le attività che abbiamo realizzato in questi mesi. Sono felice – conclude Massimiliano Itta – della partecipazione delle scuole e delle famiglie che potranno scoprire da vicino la rete che stiamo costruendo e che sta ottenendo importanti risultati nell’ottica della completa inclusione dei ragazzi con disabilità e con bisogni educativi speciali.”

La consulta, presieduta da Massimiliano Itta, è un organo di rete che mette insieme tutti i soggetti che ruotano attorno ai ragazzi con disabilità e bisogni educativi speciali. Al suo interno ci sono i rappresentanti di tutte le scuole, delle associazioni, l’assessorato ai servizi sociali, l’ambito territoriale, i delegati del distretto socio-sanitario, del Niat e del Cat. La partecipazione all’evento è libera e gratuita.