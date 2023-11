Francavilla: insediata la ditta che si è aggiudicata la gestione triennale dei servizi cimiteriali

FRANCAVILLA FONTANA - Concluse le operazioni di gara, nelle scorse settimane si è insediata ufficialmente la ditta che si è aggiudicata la gestione triennale dei servizi cimiteriali e delle lampade votive.

Il passaggio di consegne è avvenuto a pochi giorni dalla ricorrenza della commemorazione di tutti i defunti in un periodo dell’anno in cui il Cimitero è frequentato da flussi importanti di persone. Nonostante il poco tempo a disposizione, gli operatori – resi riconoscibili grazie all’adozione di una divisa –, si sono adoperati per rendere degni della sacralità del luogo i viali e gli spazi comuni. Come riscontrato nel corso di un sopralluogo congiunto condotto dall’assessora Annalisa Toma e dal responsabile del servizio Ing. Daniele Taurisano, il Cimitero si presentava in ordine con strade e aiuole pulite e il sistema di trasporto delle persone con disabilità pienamente funzionante.

“Nel corso del sopralluogo effettuato con l’Ufficio Tecnico – spiega l’Assessora Toma – ci siamo confrontati con il nuovo gestore sulle criticità presenti nel Cimitero e abbiamo constatato l’idoneità della pulizia degli spazi pubblici”.

Da alcune ore sta circolando una foto che testimonierebbe un uso inappropriato del mezzo elettrico che ha la funzione di garantire il trasporto delle persone con disabilità all’interno del Cimitero. L’Amministrazione Comunale ha avviato una indagine sull’accaduto e, nel caso in cui sarà accertato un uso non conforme del veicolo, adotterà tutti i necessari provvedimenti.

“Ho preso visione – prosegue l’Assessora Toma – delle immagini relative a quello che sembra essere un uso improprio del mezzo destinato alle persone con disabilità. Ho chiesto all’ufficio di operare le opportune verifiche e, se necessario, di rivalersi sui responsabili.

Oltre a questo aspetto, il Cimitero presenta diverse criticità che l’Amministrazione Comunale sta affrontando con la società appena insediata, a cominciare dalla gestione dei rifiuti speciali che, prima dello smaltimento, sono accatastati in un’area interdetta al pubblico.

“Il Cimitero – conclude l’assessora Toma – è un luogo molto importante della Città che è nostro intendimento migliorare il più possibile. Per questa ragione abbiamo previsto nuovi investimenti. Continueremo a lavorare per rendere più efficienti i servizi.”

L'Amministrazione Comunale oltre ad aver realizzato un nuovo edificio funerario comunale, operato la bonifica del campo di inumazione, potenziato l’illuminazione della zona nuova, ha stanziato 500 mila euro per ampliare la superficie del Cimitero, 100 mila euro per l’acquisto del blocco ascensore per i loculi e ulteriori risorse per la manutenzione ordinaria dei viali e del verde.