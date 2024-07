A Francavilla due nuovi bus elettrici e quattro colonnine di ricarica

FRANCAVILLA FONTANA - Il Comune di Francavilla Fontana ha acquistato due bus elettrici e quattro colonnine di ricarica per mezzo di un finanziamento da poco meno di due milioni di euro, derivante da un bando regionale. A renderlo noto Sergio Tatarano, assessore alla Mobilità sostenibile della città.

Il bando richiedeva l'attuazione del Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums) di cui Francavilla si è dotata nel 2021.

"Così, accanto ad un lavoro imponente per ampliare gli spazi per pedoni e ciclisti, oggi raccogliamo anche i primi risultati sul trasporto pubblico - scrive Tatarano in un post su facebook -. Lungo tutto il territorio cittadino avremo a breve un servizio totalmente nuovo, pulito, silenzioso e parzialmente a chiamata, con segnaletica visibile, corse più frequenti e attese più brevi grazie al contestuale lavoro di programmazione".

