Francavilla, al via il secondo mandato di Denuzzo: "Ci attendono sfide importanti"

FRANCAVILLA FONTANA - Lunedì 22 maggio il dott. Francesco Giliberti, presidente dell’Ufficio Centrale elettorale, ha consegnato ufficialmente la fascia di primo cittadino di Francavilla Fontana al neoeletto sindaco Antonello Denuzzo.

“Sono emozionato per l’avvio di questa nuova consiliatura. Ringrazio – ha commentato a caldo il sindaco Denuzzo – le migliaia di cittadine e cittadini che hanno scelto di dare continuità al nostro progetto politico nato con l’obiettivo di modernizzare Francavilla Fontana. Da questo momento non sono più il candidato di una parte politica, ma il sindaco di tutte e tutti i francavillesi". Con la cerimonia di proclamazione prende così il via ufficialmente il secondo mandato del sindaco Denuzzo che nella recente tornata elettorale ha ottenuto al primo turno il 53,65 per cento delle preferenze.

“Ci attendono sfide importanti con scadenze non rinviabili. Mi metterò da subito al lavoro – prosegue il Sindaco – per verificare lo stato di avanzamento degli interventi nella zona Pip, la messa in sicurezza della discarica di Feudo Inferiore, il completamento dei cantieri in corso, la realizzazione di nuove strutture sportive che siano luoghi di socialità, l’adozione definitiva del Pug, la R4 del quartiere Musicisti e la programmazione della stagione estiva.”

Nel corso della cerimonia, cui hanno preso parte un folto pubblico e i referenti delle liste di maggioranza, il sindaco ha indossato la fascia tricolore per la prima volta dopo la rielezione ed è entrato nel pieno dei suoi poteri.

“Nei prossimi giorni – conclude il Sindaco – presenteremo i nomi delle donne e degli uomini che comporranno la Giunta cittadina. In queste ore con i compagni di viaggio di questa nuova Consiliatura stiamo dialogando per dare alla Città una guida sicura, stabile e competente.”