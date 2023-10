Francavilla, mensa ecosostenibile: prodotti a km zero, meno plastica e veicoli elettrici per il trasporto

FRANCAVILLA FONTANA - Lunedì 23 ottobre partirà ufficialmente il servizio di refezione scolastica per le studentesse e gli studenti degli Istituti Comprensivi cittadini. “L’avvio della mensa scolastica – spiega l’assessore Giuseppe Bellanova – è un momento importante per la socializzazione dei bambini e delle bambine. Da quest’anno il servizio, che già prevedeva elevati standard qualitativi, è stato rinnovato con una attenzione particolare per l’ambiente e l’educazione alimentare”.

I ticket mensa, il cui costo unitario è di 2,50 euro potranno essere acquistati tramite l’applicazione “Spazio Scuola” disponibile su pc o smartphone. Il pagamento sarà possibile direttamente tramite nodo PagoPA o presso qualsiasi ricevitoria abilitata ad effettuare questo tipo di operazione.

I nuovi menu, elaborati secondo le linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica, presentano una particolare attenzione sull’utilizzo delle materie prime che saranno scelte privilegiando le produzioni a km 0. Il nuovo servizio di refezione, una volta entrato a regime, supererà la logica del monouso per ridurre la produzione dei rifiuti e incoraggiare un approccio più ecosostenibile. La sostenibilità sarà un principio utilizzato anche nel trasporto dei pasti che sarà effettuato con veicoli elettrici. Per ridurre il consumo della plastica, inoltre, ai bambini sarà consegnata una borraccia in acciaio.

Nel corso dell’anno scolastico saranno avviate campagne per la corretta alimentazione con testimonial del mondo dello sport e materiali pensati per imparare divertendosi.

Sul sito internet istituzionale sono presenti tutte le informazioni utili sul servizio, comprese le modalità di ricarica, e sono consultabili i menu che saranno utilizzati nei mesi invernali e primaverili. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al numero 0831820408.