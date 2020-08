Unione Partita Iva: la brindisina Scatigno nel consiglio regionale

BRINDISI - La brindisina Francesca Scatigno entra a far parte del consiglio regionale di Upi (Unione Partitta Iva), un movimento che nasce dalla collaborazione di più associazioni che rappresentano le Partite Iva sui vari territori. Queste le parole di Alessia Ruggeri, già Vicepresidente Nazionale di Confimprese Italia e Presidente Nazionale di questa nuova associazione. "Sono soddisfatta di questo nuovo progetto che mi vedrà impegnata in giro per tutta l'Italia, e sono onorata di avere la fiducia delle imprese”. Tommaso Lezzi, vicepresidente nazionale della neo associazione, dichiara: “Occorre che tutte le Partite Iva siano coese e rappresentate senza tralasciare nessuna categoria. Questo è quello che si propone Upi Italia”.

Francesca Scatigno, consigliere nazionale aggiunge "Io e mio fratello Stefano siamo lieti di rappresentare su territorio nazionale la nostra amata Brindisi, finalmente daremo voce alle problematiche di tutte le p.iva e non solo. Stefano Scatigno: “Il nostro gruppo, nato durante il lockdown aveva bisogno di fare un salto di qualità, per migliorare i servizi da poter offrire a tutte le P. Iva che rappresentiamo”.

Il direttivo è così composto: il Presidente Nazionale Alessia Ruggeri, Vicepresidenti Nazionale Tommaso Lezzi, Sandro Quintana e Marco Conoci, Segretario Nazionale Mauro Della Valle, Tesoriere Patrizio Simone, Consiglieri regionali Francesca Scatigno, Claudia Giannotta, Davide Gioè. Il tavolo Nazionale è composto dal Dottore Maurizio Cursano, Cristian Bracciale commerciante, Angelo Bramato avvocato, Pierluigi Nocera consulente finanziario e Sabina Sportelli imprenditrice settore abbigliamento.