Francavilla: Francesco Colucci nuovo dirigente dell'Area Finanziaria

FRANCAVILLA FONTANA - Nei giorni scorsi il sindaco di Francavilla Fontana, Antonello Denuzzo, ha firmato il decreto di conferimento dell’incarico di direzione dell’area finanziaria al dottor Vincenzo Colucci. Il neo-dirigente, impegnato in un ruolo analogo nel Comune di Trani, in questa prima fase svolgerà il suo lavoro in condivisione tra i due Enti per 18 ore settimanali.

Classe 1966, Vincenzo Colucci è originario di Taranto. Ha guidato i settori finanziari dei Comuni di Trani, Sava, Monteiasi e Campi Salentina. Attualmente è componente unico dell'organismo indipendente di valutazione dei Comuni di Torricella e Monteiasi. Nella sua carriera ha ricoperto l’incarico di revisore contabile in numerosi Enti ed è stato componente di commissioni di concorso pubblico nei comuni di Alezio, Ginosa, Spinazzola, San Giovanni Rotondo, Gravina in Puglia e Corato.

È spesso chiamato ad intervenire in qualità di relatore in eventi formativi e in corsi di aggiornamento per revisori dei conti degli enti locali. A lui è stata affidata la gestione dell’intera II Area che comprende i servizi finanziari, contabilità e bilancio, entrate, economato e patrimonio.