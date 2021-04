Francesco Santoro: il ricordo di Teodoro Nigro

Riceviamo e pubblichiamo un ricordo di Francesco Santoro, farmacista di Ostuni morto 11 anni fa a bordo del suo ultraleggero, da parte di Teodoro Nigro, comandante della Polizia Locale di Mesagne.

Il ricordo del tragico e sciagurato incidente aereo occorso oltre dieci anni fa al dottor Francesco Santoro, mi riporta al Suo ricordo nella lunga ed affettuosa amicizia dovuta alla frequentazione della accogliente sua casa familiare in Ostuni. Si era poco meno che diciottenni e vicini di casa in Ostuni: si amavano i plastici dei treni dove si trascorrevano le ore perfezionando le caratteristiche, le costruzioni con i mattoncini, le comunicazioni radio da amatori, il subbuteo.

Insieme si frequentavano amicizie presso le note località balneari ostunesi muovendosi entrambi in moto, tra una puntata in farmacia sede di Villanova per salutare i genitori. Questi ultimi espressione massima dell’ospitalità. Lui Francesco attivo e dinamico sempre diviso tra studio, hobby -tanti- e cura delle amicizie in un visione della vita energica e passionale mosso da pura curiosità del "nuovo e per il nuovo".

Un mio amico, non solo d' infanzia, che il destino ingrato ha inteso nel vivo ed attuale ricordo di quanti lo abbiano frequentato ed apprezzato, saldare il conto molto positivo di una breve, suo e nostro malgrado, esistenza esemplare. Un saluto affettuoso giunga alla moglie dott.ssa Evelina Tanzariello. Ciao Francesco !