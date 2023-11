Fratellanza Popolare e soccorsi in Toscana: anche in aiuto di una famiglia sanvitese

Anche il Comune di San Vito Dei Normanni in soccorso della regione Toscana, colpita nei giorni scorsi da una drammatica alluvione. Il sindaco del Comune brindisino, Silvana Errico, ha voluto fortemente dare il supporto dell'ente autorizzando il trasferimento del mezzo Pk in dotazione al gruppo Protezione civile dell'Associazione Fratellanza Popolare.

Il primo contingente, formato da tre volontari, era partito il 6 novembre scorso con la colonna mobile di Protezione Civile Anpas Puglia, attivata dalla sala operativa nazionale ed è rientrato nella giornata di sabato. Il nuovo gruppo, oltre che operare sul campo sotto il coordinamento della sala operativa nazionale di Anpas, porterà degli aiuti a una famiglia di sanvitesi residenti proprio a Campi Bisenzio, comune invaso dall'alluvione.

Amici e parenti, dopo gli eventi, si sono subito attivati per una colletta al fine di sostenere le loro prime spese urgenti. Il sindaco di San Vito dei Normanni dichiara: "L'Amministrazione comunale ha voluto dimostrare la propria solidarietà alla Toscana così come è stato fatto lo scorso maggio in Emilia Romagna, autorizzando il trasferimento del mezzo in uso alla Fratellanza Popolare. L'intera comunità è vicina alle famiglie sanvitesi che risiedono nei comuni alluvionati".