"FriendCri!": il progetto della Croce Rossa Italiana dedicato ai più piccoli

BRINDISI - La Croce Rossa Italiana - comitato di Brindisi è entusiasta di annunciare la partecipazione al progetto 8-13 "FriendCri!" della Croce Rossa Italiana, iniziativa dedicata ai giovani dagli 8 ai 13 anni. Il progetto, che coinvolgerà un massimo di 25 bambini, si concentra su attività mirate a promuovere lo sviluppo delle funzioni cognitive, affettive e relazionali dei partecipanti.

Attraverso attività di problem-solving e creatività, la Croce Rossa Italiana si impegna a sostenere attivamente lo sviluppo giovanile come catalizzatore del cambiamento, incoraggiando la cittadinanza attiva e creando le basi per una società più sostenibile e inclusiva a partire dalla tenera età.

Per partecipare a "FriendCri!", i giovani volontari della Croce Rossa di Brindisi invitano i genitori interessati a iscrivere i loro bambini presso la sede provvisoria della Croce Rossa Italiana di Brindisi, situata in strada per la Torretta 44 (sede della Protezione Civile). Le iscrizioni saranno aperte martedì 24 e sabato 28 ottobre dalle 17:30 alle 19:30. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 345 943 5940 (Luigi). La quota di iscrizione è di €1 per partecipante.