Funerali a Fasano per l'ex manager "filosofo" Franco Tatò

FASANO - Si sono svolti questo pomeriggio (venerdì 4 novembre 2022) a Fasano, nella chiesa di San Francesco da Paola, i funerali di Franco Tatò, l'ex manager deceduto mercoledì sera nell’ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo all'età di 90 anni. Tatò è spirato prima di essere sottoposto ad un intervento al cuore dopo l'ictus che lo avevo colpito. Tatò, originario di Barletta (provincia di Bari), si trovava già in Puglia, nella tenuta a Torre Spaccara nel Fasanese, quando è stato trasportato presso l'ospedale foggiano. In chiesa per l'ultimo saluto la moglie Sonia Raule e la figlia Carolina. Manager di lungo corso, dal 1956 al 1982 lavorò nel gruppo Olivetti. Silvio Berlusconi lo scelse, poi, come guida di Mondadori prima e di Fininvest poi. Da lì passo ad Enel, poi successivamente alla Treccani e infine a Parmalat.