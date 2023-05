Piazza invasa dai liquami e scaricabarile fra enti: i cittadini scrivono all'Asl

BRINDISI – Piazza Favretto, al rione Sant’Elia, è invasa dai liquami e i residenti combattono contro la burocrazia per venirne a capo. Da quattro giorni il tanfo è insopportabile. L’otturazione dei pozzetti ha provocato la fuoriuscita di acque fetide. Dai tombini situati sul marciapiede è incessante il flusso di liquidi nauseabondi. Adesso la piazza è quasi impraticabile a causa delle pozze che si sono formate sull’asfalto.

Le palazzine sono di proprietà dell’Arca Nord Salento (ex Iacp). Nella giornata di ieri, su richiesta dei condomini, la ditta appaltatrice di Arca Nord ha effettuato un sopralluogo. Da quanto accertato dagli operai specializzati, l'intasamento dei pozzetti fognari di ispezione corrispondenti agli alloggi 2, 5 e 8 è stato causato dal pozzetto principale presente sull’asfalto, di competenza dell’Acquedotto Pugliese. Per questo i residenti sono stati invitati a contattare Aqp. Ma la cosa non è così semplice come può sembrare.

"Fra ieri e oggi – spiega un cittadino – ho cercato più volte di contattare Aqp tramite il numero verde regionale, ma non sono riuscito a parlare con nessuno. Il numero verde della sede di Brindisi (situata in via Leonardo da Vinci, sempre al Sant’Elia, ndr) risulta invece inesistente”. A quel punto il cittadino si è dovuto recare presso la sede dell’ente, fortunatamente distante poche centinaia di metri, per segnalare il problema. E in effetti Aqp si è attivato, inviando sul posto dei tecnici.

"Ma loro dicono – afferma ancora il residente – che il problema non dipende da Aqp, in quanto il tombino di competenza dell’Acquedotto pugliese è libero. Sempre secondo Aqp, il Comune di Brindisi dovrebbe fare uno scavo di cinque metri per trovare l’intoppo, tra la pozzetta Arca Nord e quella Aqp”.

E intanto, esasperati dalla puzza e preoccupati per eventuali rischi sanitari, i cittadini si rivolgono anche all’Asl Brindisi. In piazza Favretto “ci sono bambini anziani, locali pubblici – si legge in una pec inviata all’azienda sanitaria - domani ci sarà il mercato rionale settimanale e sabato ci sarà anche una sposa che dovrà scendere da casa. Si richiede un vostro urgente intervento per fare sì che non sorgano problemi infettivi e malattie”.

La risposta non si fa attendere. Nel primo pomeriggio il personale dell'azienda sanitaria si è recato sul posto. "Ci hanno assicurato - fanno sapere i residenti - che sarà inviata una relazione a Comune, Aqp e Arca, perchè la situazione è molto critica e va risolta con urgenza".

Ben quattro gli enti coinvolti in un’odissea burocratica da sfinimento, mentre i liquami continuano a invadere la piazza, infestando l’aria.