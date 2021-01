Furto cantina di Libera, Rossi chiede convocazione Comitato ordine pubblico e sicurezza

“Esprimo la mia solidarietà alla cooperativa Terre di Puglia - Libera Terra per il vile danneggiamento e il furto subìto nella cantina "Hiso Telaray" di Torchiarolo, confiscata all’esponente della sacra corona unita Tonino Screti.

Furto cantina di Libera

"Lo ritengo un fatto gravissimo per la storia e il lavoro della cooperativa, non è la prima volta che accade ma non sarà questo atteggiamento intimidatorio a fermare l'opera di bonifica dalle mafie e ripristino della legalità nel nostro territorio. Per questo chiederò al prefetto di Brindisi la convocazione del Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza, con l'auspicio che le forze dell'ordine facciano luce su questo ed altri episodi criminosi".

"Alla cooperativa Libera terra e al presidente Salvatore Spinelli la mia vicinanza e l'incoraggiamento a continuare con maggiore determinazione”, lo dichiara il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi.