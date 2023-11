Futura organizza un'altra mattinata di pulizia per il parco Oria - Lorch

ORIA - Continua il percorso di rigenerazione per il parco Oria - Lorch a opera del movimento politico locale Futura. Dopo l'appuntamento di settembre scorso, un'altra mattinata nel segno del verde: si terrà domenica 12 novembre, alle 9.30, in viale Ippocrate.

Come detto, la pulizia del parco, nell'ambito dell'iniziativa di Legambiente "Puliamo il Mondo", si è tenuta un paio di mesi fa. Si legge in una nota del movimento Futura: "Abbiamo scelto di celebrare con la cittadinanza questo primo passo in direzione di un progetto di rigenerazione di un luogo ancora troppo poco conosciuto e vissuto".

L'obiettivo è quello di riscoprire gli spazi verdi di Oria in un momento di convivialità per bambini e adulti, con laboratori creativi e di semina, giochi del passato, racconti interattivi, giochi in inglese e tanto altro ancora.