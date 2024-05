G7, in arrivo un milione di euro destinato alla manutenzione stradale a Brindisi

BRINDISI - In arrivo un milione di euro in vista del G7, destinato proprio a Brindisi. E' stato infatti approvato un altro progetto per la manutenzione stradale in vista del vertice che si terrà a Borgo Egnazia dal 13 al 15 giugno prossimi. Come già accennato, l'intervento riguarda il capoluogo adriatico: il Castello Svevo ospiterà la prima cena ufficiale del G7 il 13 giugno, alla presenza - tra gli altri - del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Nel dettaglio, ecco gli interventi previsti dal progetto appena approvato: rifacimento stradale di tratti di contrada Baroncino, nei pressi dell'aeroporto, e lungo la provinciale per San Vito Dei Normanni, nell'area del Castello Svevo. La procedura legata all'appalto per i lavori è gestita dalla Provincia di Brindisi. L'aggiudicazione di tali interventi è attesa a giorni.Attesa a giorni l'aggiudicazione di questi interventi; la procedura legata all'appalto dei lavori viene gestita dalla Provincia di Brindisi.

Rimanendo all'attualità, sono in corso di esecuzioni alcuni lavori sul territorio di Fasano. Si tratta di tre lotti già assegnati sul litorale, area Savelletri. E' una zona a poche centinaia di metri dalla sede del vertice.