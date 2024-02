G7 a Borgo Egnazia: 18 milioni di euro per infrastrutture e rete stradale statale

BRINDISI - La Regione Puglia condivide la linea scelta dal governo nel decreto per i lavori da realizzare in vista del G7, in programma a Borgo Egnazia a Fasano dal 13 al 15 giugno prossimi. Lo ha precisato il presidente della Regione, Michele Emiliano, nel corso dell’audizione in commissione ambiente alla Camera dei deputati convocata nell’ambito dell’esame del disegno di legge di conversione del decreto 19 gennaio 2024, n. 5, per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7.

“C’è una sostanziale condivisione da parte della Regione Puglia della linea scelta dal governo e che in parte s’incarna nel provvedimento che state esaminando. Gli argomenti più concreti che sono affrontanti nell’ambito del provvedimento riguardano la security e la sicurezza. Quindi sia la previsione di lavori che sono interni ed esterni agli aeroporti di Bari, Brindisi e Grottaglie sia altri lavori che fanno parte della security interna e che sono stati concordati come a carico della Regione Puglia”. Ha detto Emiliano.

“La Regione Puglia investirà 1,5 milioni di euro. Più che la Regione – precisa Emiliano – Aeroporti di Puglia che è una partecipata con socio unico Regione Puglia. Sono previsti poi altri lavori a carico del finanziamento statale per un importo di 10 milioni. La nomina del commissario straordinario non crea nessun problema, così come le applicazioni delle procedure negoziate senza pubblicazione, per accelerare i lavori, sono assolutamente in re ipsa. Il commissario mi sembra adeguato e non eccessivo”. Il commissario nominato dal governo è Fulvio Maria Soccodato.

“L’insieme dei finanziamenti, che ammontano a 18 milioni di euro, si divide per 10,5 milioni sulla rete stradale statale e 7,5 milioni su altre infrastrutture. Per quanto mi riguarda - ha concluso Emiliano - noi esprimiamo un parere sostanzialmente positivo".

