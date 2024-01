G7 a Fasano: c'è chi dice no. Manifestazioni di protesta prima e durante il summit

FASANO - Si avvicina sempre più l'evento del G7 che si terrà, nella sua fase cruciale, a Borgo Egnazia in località Savelletri. Dal 13 al 15 giugno gli occhi del mondo intero saranno puntati sulla Puglia e sulla provincia di Brindisi. Da molta gente questa è vista come un'occasione unica ed irripetibile per promuovere il territorio e favorire la sua crescita.

Diversamente, c'è chi vede il G7 come un evento indisiderato a causa delle implicazioni militari che coinvolgo i Paesi partecipanti. Ed è proprio il caso delle sigle sindacali Cobas Brindisi e Usb Fasano, che ieri (venerdì 26 gennaio) si sono riunite congiuntamente presso il Laboratorio urbano di Corso Vittorio Emanuele nella Città della Selva.

Alla riunione hanno partecipato altre associazioni e movimenti, oltreché cittadini e sindacati di base. Il risultato è stato quello di costituire un tavolo di coordinamento regionale che decida le iniziative di contrasto da realizzare in occasione del grande summit.

Di sicuro si svolgeranno altre due assemblee: una nel Foggiano e l'altra nel Salento, con la presenza dell'esperto Antonio Mazzeo. Qui si discuterà del ruolo della Puglia e dell'intervento nei conflitti che coinvolgono proprio i Paesi del G7 e della Nato. La proposta più significativa è quella di svolgere una manifestazione di protesta a Fasano nel pomeriggio di sabato 14 giugno, durante i tre giorni dell'evento.