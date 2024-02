G7, Matarrelli alla Camera: "La Provincia ha risorse minime, ma faremo bella figura"

ROMA - Nella giornata di ieri i rappresentanti della Provincia di Brindisi sono stati ascoltati a Roma dall'ottava Commissione della Camera dei deputati, ovvero quella che si occupa di Ambiente, territorio e lavori pubblici.

Il presidente Antonio Matarrelli e gli ingegneri Simona Bramato e Stefano Morciano hanno relazionato nell’ambito dell’esame del disegno di legge recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7. L'evento cruciale si svolgerà a Savelletri di Fasano dal 13 al 15 giugno.

"Io ero parlamentare ai tempi in cui fu approvata la legge Delrio - afferma Matarrelli -. Conoscete bene quali sono le condizioni delle Province e sapete che quest'anno c'è stato un ulteriore taglio - prosegue -. Quindi, le risorse sono minime, non sono sufficienti a garantire servizi all'altezza. Ciò nonostante, riteniamo che questa vicenda del G7 per il nostro Paese e per il nostro territorio sia talmente importante per cui produrremo ogni sforzo possibile, senza inutili rivendicazioni".

"Perché - specifica il presidente della Provincia - siamo parte di questo percorso e siamo un pezzo dello Stato. Ognuno di noi dovrà fare il proprio dovere. Investiremo quelle poche risorse che abbiamo per fare in modo che tutti questi ospiti prestigiosi potranno avere un buon ricordo della provincia di Brindisi, della Puglia e dell'Italia. Sono convintissimo che bisognerà agire sempre con questo pensiero, quello di far vedere che questo Paese è all'altezza di eventi così importanti - conclude Matarrelli -. È già in corso una interlocuzione con il presidente della Regione ed anche secondo questo punto di vista avremo un sostegno concreto. Faremo bella figura".

