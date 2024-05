G7, lavori in corso a Fasano: il Papa e i 7 leader arriveranno in elicottero

FASANO - Francesco Zaccaria, sindaco di Fasano, parlando delle attività di preparazione in corso per il G7 che si terrà a Borgo Egnazia dal 13 al 15 giugno prossimi fa il punto della situazione su lavori e organizzazione. "Si vivrà qualche piccolo disagio, ma nulla in confronto al grande ritorno d'immagine che questo evento sta regalando a Fasano, alla provincia di Brindisi ed alla Puglia", spiega-

Nel territorio di Fasano, ed in particolare nella zona di Savelletri, (l'area sul litorale dove si trova il resort sede del vertice) sono in corso le opere di manutenzione stradale su diverse arterie. Così come sono in corso di realizzazione le sette postazioni, tra aree private e pubbliche, per permettere l'atterraggio in massima sicurezza degli elicotteri con cui giungeranno a Borgo Egnazia i leader dei sette Paesi membri e Papa Francesco.

Si attendono le ordinanze che gestiranno gli spostamenti dei residenti e le attività commerciali. "Sono in corso gli ultimi approfondimenti di questura e prefettura che a loro volta si rapportano con i sistemi di sicurezza internazionali. Non appena - aggiunge Zaccaria - gli ultimi dettagli verranno chiariti ci saranno le comunicazioni ufficiali che verranno predisposte dagli organi sovraordinati che gestiscono il tema sicurezza".

"Noi stiamo 'accompagnando' questo grande lavoro di squadra che è partito ormai da qualche mese. Siamo anche noi ansiosi - conclude - di comunicare ogni dettaglio perchè l'evento si avvicina e la necessità di chiarimenti è sempre più frequente".

