G7 in Puglia: gli indizi portano a Borgo Egnazia. "Arriveranno complessivamente 5mila persone"

BRINDISI - Sembra sempre più confernata l'ipotesi che il resort di Borgo Egnazia (Savelletri, Fasano) possa ospitare il G7 in programma a giugno del prossimo anno, dopo le elezioni europee. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, a Bari, rispondendo ad una domanda dei giornalisti sulla scelta del luogo in Puglia che ospiterà il prossimo G7 del giugno del 2024, ha detto: "Il luogo sarà indicato dal presidente del Consiglio che come saprete qualche giorno fa ha svolto un ampio sopralluogo".

Aggiungendo: "Certamente sarà in una zona facilmente raggiungibile dai due aeroporti ed anche da Grottaglie. Una zona - ha aggiunto - bella, accogliente come è tutta la Puglia. Direi di non concentrarci con l'attenzione soltanto sul luogo fisico dove vi saranno i 7 grandi, ma su tutto il territorio a sud di Bari, perchè arriveranno complessivamente 5mila persone, ed ovviamente non possono stare solo in un luogo.

Sarà mobilitato il sistema accoglienza e alberghiero della parte tra Bari e Brindisi".