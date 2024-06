G7, variazione degli orari di accesso per le visite ai degenti negli ospedali

BRINDISI - In previsione del G7 che si terrà dal 13 al 15 giugno prossimi nel Brindisino anche gli orari di accesso per le le visite ai degenti negli ospedali subiranno variazioni. Coinvolti i nosocomi di Brindisi, Francavilla Fontana e Ostuni. In tutti gli ospedali è consentito l’accesso di un unico visitatore.

Ospedale Perrino di Brindisi - varco 2: 13 giugno: l’accesso per le visite è sospeso; 14 e 15 giugno: unico accesso nella fascia pomeridiana dalle 18.00 alle 19.30

Ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana: 13-14-15 giugno: unico accesso nella fascia pomeridiana dalle 18.00 alle 19.30

Ospedale Civile di Ostuni: 13-14-15 giugno: unico accesso nella fascia pomeridiana dalle 18.00 alle 19.30

