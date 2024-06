G7: "Vigili del fuoco accampati in mezzo al nulla di una campagna"

BRINDISI - Vigili del fuoco accampati in mezzo al nulla di una campagna oppure in tende montate all’interno di autorimesse del Comando dei Vigili del fuoco di Brindisi riadattate all’uso. Pranzo in cestini non idonei e non sufficienti a soddisfare le esigenze del personale per un servizio della durata di 24 ore. È il resoconto della prima giornata del G7 organizzato a Borgo Egnazia da parte del comandante del comando di Brindisi.

"Dimostrazione di improvvisazione per un evento che andava pianificato da tempo anche con le organizzazioni sindacali, artatamente messe fuori da ogni possibilità di contribuirne la pianificazione.La situazione logistica dei vigili del fuoco al G7 è totalmente inadeguata e a rischio per la salute". Lo denunciano i sindacati Fns Cisl , Cgil Vvf, Uil, Vvf, Conapo e Usb (Giosa T. Tasso C. Sperto F. Petrachi D. Petiti C.)

“Siamo stati esclusi da ogni possibilità di rappresentare le esigenze dei lavoratori. I sindacati denunciano la precarietà e lo stato di incertezza che regna tra il personale"