Confindustria, Gabriele Menotti Lippolis è il nuovo presidente. I nomi della squadra di presidenza

Sarà alla regia degli industriali di Brindisi per il quadriennio da febbraio 2021 a febbraio 2026

BRINDISI- Gabriele Menotti Lippolis è il nuovo presidente di Confindustria Brindisi. Nominato commissario della confederazione degli industriali nel maggio 2020, Lippolis è stato designato dal consiglio generale di Corso Garibaldi, in attesa dell’assemblea dei soci che chiuderà l’iter di rinnovo della nuova presidenza.

Gabriele Menotti Lippolis, consolidato imprenditore nel settore della comunicazione e del turismo, sarà presidente di Confindustria per il quadriennio da febbraio 2021 a febbraio 2025.

La squadra di presidenza che dovrà unire le forze sul territorio, dal piccolo artigiano, passando per le imprese più grandi alle istituzioni, è composta da figure di prim’ordine: Giuseppe Danese, vicepresidente con funzioni vicarie, Domenico Distante, vicepresidente, Luca Piludu di Eni, vicepresidente in rappresentanza delle grandi imprese, Gaetano Evangelisti di Enel, vicepresidente, Giuseppe Monteforte di A2a, Gianfranco Mazzoccoli di Cedat85, Aldo Melpignano di Borgo Egnazia, Giovanni De Blasio di Masseria Pettolecchia, Luigi Semidai di Impes Service e Bernardo Giua Marassi di Sanofi in qualità di componenti dell’ufficio di presidenza. Uno staff intorno a un tavolo di coordinamento guidato dal presidente Gabriele Menotti Lippolis che dovrà portare la provincia allo splendore che merita.