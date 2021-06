Gara nazionale tra Istituti Odontotecnici: studente brindisino sul podio

BRINDISI - Secondo classificato alla gara nazionale tra gli Istituti professionali socio-sanitari a indirizzo Odontotecnico: lo studente Vito Sbano (4A Odontotecnico) rende orgoglioso l’Ipsss “Morvillo Falcone” di Brindisi, che grazie a lui, appunto, si classifica secondo su scala nazionale.

Alla gara, che ha visto sfidarsi i migliori allievi del quarto anno degli Istituti professionali a indirizzo Odontotecnico, hanno preso parte studenti provenienti da tutta Italia.

L’Istituto professionale “Morvillo Falcone” di Brindisi era rappresentato da Vito Sbano, della classe 4° indirizzo Odontotecnico, seguito dal docente Piero Lonoce. Visto il perdurare dell’emergenza sanitaria, tutte le prove suddivise in due giornate, sono state effettuate a distanza. Le prove si sono svolte nei giorni 26 e 27 maggio: la prima giornata ha visto lo svolgimento di una prova strutturata sulle discipline professionalizzanti, la seconda, invece, è stata dedicata alla soluzione di un caso. La Commissione di gara, ospitata quest’anno dall’Istituto “Galvani-Iodi” di Reggio Emilia, ha classificato Vito Sbano, studente del Morvillo Falcone, al secondo posto nazionale.

Grande la soddisfazione della dirigente scolastica dell’Ipss Morvillo Falcone di Brindisi, dott.ssa Irene Esposito: “Siamo contenti per il nostro studente, Vito Sbano, che è un esempio per molti altri compagni e ci rende orgogliosi per il secondo posto nazionale in questa gara che ha visto la partecipazione di tantissimi altri Istituti professionali. Queste gare – prosegue la dott.ssa Irene Esposito – anche se svolte a distanza a causa della pandemia, offrono ai ragazzi più meritevoli la possibilità di confrontarsi con i colleghi di altre regioni. Non può che far piacere a tutti noi sapere che un nostro studente si è classificato al secondo posto nazionale, vuol dire che la direzione intrapresa dal nostro Istituto è quella giusta, stiamo lavorando bene con i nostri studenti, costruendo le basi per farne dei bravi professionisti”.