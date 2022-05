Comune di Brindisi, servizi sociali: pubblicati i bandi di gara

BRINDISI - Il Comune di Brindisi procede con l’affidamento dei servizi sociali esternalizzati. Su portale Mepa (Mercati elettronici della pubblica amministrazione) sono state pubblicate le procedure di gara riguardanti i seguenti servizi: Servizi di inclusione sociale, a favore di adulti, famiglie e minori (“centro contro l’abuso ed il maltrattamento minori e donne”, “sportello sociale”, “centro servizi per il contrasto alla povertà”); Servizi di sostegno alla genitorialità e alle relazioni familiari (“centro servizi per le famiglie-servizio di mediazione”, “affidamento familiare minori”, “assistenza educativa domiciliare”); Servizi di cure domiciliari (“Adi”, “Sad”); servizi per attività educative aggregative culturali rivolte a bambini/e e giovani (“città dei ragazzi”, “centro di aggregazione giovanile”). Le offerte devono essere presentate entro le ore 23:59 del 13 giugno 2022.