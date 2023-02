“Futuro in uniforme” e "sicurezza economico-finanziaria": la finanza incontra gli studenti

BRINDISI - Nei giorni scorsi, presso gli Istituti di Istruzione secondaria superiore “Giorgi” e Carnaro-Marconi-FlaccoBelluzzi”, i finanzieri del comando provinciale di Brindisi hanno incontrato gli studenti per parlare insieme del “futuro in uniforme” e di sicurezza economico-finanziaria. L’obiettivo dell’iniziativa è stato quello di sensibilizzare i più giovani sul valore civile ed educativo della legalità, di incoraggiare la diffusione di comportamenti virtuosi e di stimolare una maggiore conoscenza del delicato ruolo rivestito dalla Guardia di Finanza, quale Forza di polizia economico-finanziaria al servizio della collettività.

Nell’occasione, inoltre, il capitano Giovanni Lanciano, comandante della compagnia Pronto Impiego di Brindisi, ha esposto - ai circa 300 studenti - le modalità di arruolamento nella Guardia di Finanza facendo riferimento ai bandi di concorso pubblicati o in via di pubblicazione. All’Istituto Tecnico Nautico “Carnaro”, invece, il tenente Leonardo Mossa, Comandante della Sezione Operativa Navale, ha illustrato le attività svolte della componente aeronavale del Corpo che costituisce un fondamentale presidio delle acque territoriali e contigue, a tutela dell’economia legale e per contrastare le attività illecite, attraverso il mantenimento dell’operatività nell’arco delle 24 ore. Le domande formulate dagli studenti hanno così permesso di instaurare un dialogo costruttivo che ha coinvolto anche gli insegnanti presenti, contribuendo a diffondere e rafforzare il valore della legalità nelle nuove generazioni.