Gdf, cambio al vertice della compagnia di Francavilla Fontana

FRANCAVILLA FONTANA - Il capitano Giuseppe Salzano è il nuovo comandante della compagnia di Francavilla Fontana. Il giovane Ufficiale che subentra al capitano Fabio Rolli, ha 29 anni ed è originario di Napoli.

Si è arruolato nel Corpo nel 2014. Al termine del previsto quinquennio di addestramento militare e di studi presso l’Accademia della Guardia di Finanza ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Bologna. A conclusione della prima esperienza di servizio, durata tre anni e maturata presso la compagnia Pronto Impiego e successivamente presso il Gico di Reggio Calabria, il capitano Salzano arriva a Francavilla Fontana, dove ha svolto un breve periodo di affiancamento per acquisire una preliminare conoscenza del territorio e del contesto socio-economico della circoscrizione in cui opera il Reparto.

Il capitano Fabio Rolli, dopo quattro anni di intenso lavoro alla guida della Compagnia di Francavilla Fontana, è stato assegnato al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Potenza.

Il comandante provinciale di Brindisi colonnello Piergiorgio Vanni, nel ringraziare il capitano Rolli per l’impegno profuso e per gli importanti risultati conseguiti nel suo periodo di comando, ha formulato al capitano Salzano i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico.