"Germogli di legalità": non solo sport, ma anche spettacoli teatrali per riflettere

MESAGNE - L’ultima decade di maggio epilogo del programma “Germogli di legalità 2023”: un'opportunità promossa dalla civica amministrazione di Mesagne per riflettere tutti insieme sul valore della legalità quale esigenza fondamentale di vita sociale, per favorire il pieno sviluppo della persona umana e la costruzione del bene comune.

Sul territorio sono ormai moltissime le associazioni nate con lo scopo di aiutare i cittadini a combattere le diverse forme di illegalità, la via migliore per difendere i propri diritti e non sentirsi soli. L’Associazione Sportiva Atletica Mesagne, capofila del comitato “Una corsa per la legalità”, con la diffusione e la pratica dei valori intimamente connessi alla “regina degli sport”, si mostra da sempre un’attentissima testimone protagonista e in collaborazione con la Camera Penale di Brindisi, l’Associazione Italiana Giovani Avvocati, l’Associazione Nazionale Magistrati, l’Ordine degli Avvocati della Provincia di Brindisi, l’A.N.Dir. Giustizia, la Federazione delle Associazione Antiracket e Antiusura Italiane, l’Associazione Libera ed il Centro Sportivo Italiano, attraverso una parte del ricavato della gara competitiva di corsa su strada svoltasi proprio a Mesagne lo scorso maggio 2022, ha deliberato di finanziare due importanti iniziative a tema.

Il programma

Domenica 21 maggio 2023 si partirà alle 20.30 al teatro comunale di Mesagne, in via Federico II Svevo, con la rappresentazione teatrale de Il Visionario: storia di un incontro con l’obiettivo di rivelare al pubblico l’aspetto più intimo di Peppino Impastato prendendo spunto dai racconti reali degli amici di Peppino che gli autori hanno incontrato a Cinisi (Palermo). Ingresso gratuito, fino al riempimento sala.

A seguire, venerdì 26 maggio messa in scena del racconto teatrale Biondedamare. Spettacolo autobiografico di un ragazzo nato e cresciuto nel territorio salentino nel decennio 1990-2000; frammenti che ricostruiscono la Storia di una intera generazione che è cresciuta tra fatti di cronaca nera, contrabbando di sigarette e codici di comportamento di derivazione mafiosa.