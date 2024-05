Gestione dolore cronico: congresso scientifico per migliorare le conoscenze dei professionisti

FRANCAVILLA FONTANA - Si discuterà delle novità nella gestione del dolore cronico in un congresso scientifico in programma sabato 11 maggio nella sala consiliare del Municipio di Francavilla Fontana. Presidente dell’evento, patrocinato dalla Asl di Brindisi e dall’Ordine dei medici, è Pietro Fedele, direttore di Anestesia, Rianimazione e Terapia del dolore del Camberlingo. Responsabili scientifici i medici Carlo Maria Guarino e Remo Caramia.

L'obiettivo del congresso è migliorare le conoscenze e le abilità dei professionisti, favorendo un confronto con specialisti provenienti da tutto il territorio nazionale, per costruire un percorso ottimale nella gestione del paziente con dolore cronico.

“Verranno proposti - spiegano gli organizzatori - gli aggiornamenti scientifici nel campo della diagnostica del pain generator, dei meccanismi fisiopatologici implicati nella genesi del dolore, dei percorsi clinici, dei trattamenti farmacologici e invasivi nell'ambito del dolore acuto e cronico”.

Le tematiche trattate abbracceranno diversi ambiti della Medicina del dolore, riunendo i diversi focus in un unico filo logico per individuare il miglior percorso clinico da scegliere per ogni paziente, allo scopo di garantire una rapida diagnosi e una terapia personalizzata per raggiungere il maggior sollievo dal dolore. Previsti dibattiti sull’integrazione delle reti di Terapia del dolore e di Cure palliative/domiciliari, sui percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (Pdta) interdisciplinari e sulle buone pratiche cliniche per fornire la migliore continuità assistenziale al paziente affetto da dolore acuto o cronico. Si darà spazio, inoltre, ad argomenti innovativi e attuali, applicabili anche alla Medicina del dolore, come ad esempio la digitalizzazione.

