Gestione patrimonio aziendale: convegno su responsabilità amministratori e imprenditori

FRANCAVILLA FONTANA - Domani, martedì 12 dicembre, presso la sala Belvedere del Castello Imperiali a Francavilla Fontana alle ore 17.30, si discuterà della responsabilità civile e penale a seguito dell’entrata in vigore della riforma del codice della crisi di impresa e della insolvenza.

Il convegno dal titolo “Impresa”, organizzato dalla Cna di Brindisi in collaborazione lo Studio Torino, Bcc Ostuni, ACP&C pianificazione e controllo, Ote Operation training excellence, prende in considerazione e analizza l’entrata in vigore del Codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza (cii), D. Lgs 12 gennaio 2019 nr. 14.

Le nuove formulazioni rappresentano una vera e propria rivoluzione riguardo il modo di condurre le imprese e soprattutto ampliano in maniera più netta e incisiva la responsabilità degli amministratori per le obbligazioni sociali in caso di insolvenza. Su tutto questo si va ad inserire una giurisprudenza con pronunciamenti di Tribunali e Corte di Cassazione che, con maggiore incisività, stanno delineando i confini delle responsabilità degli amministratori, i quali rispondono con il patrimonio personale nel caso in cui sia accertata la loro responsabilità nella mala gestio dell’impresa.

Si rende quindi necessario sensibilizzare gli imprenditori ad una cultura di impresa basata non soltanto sul rispetto delle leggi tributarie e degli adempimenti fiscali, ma anche sul rispetto degli equilibri economico-finanziari attraverso una gestione oculata delle risorse.

Obiettivo del convegno è dunque ragionare su questi temi tutti insieme, imprenditori, professionisti, banche e istituzioni superando le resistenze delle imprese alle innovazioni e aprendo una nuova stagione di dialogo tra i vari attori del mondo imprenditoriale al fine di garantire una crescita della cultura d’impresa e migliorare il benessere collettivo.

Alla discussione, dopo i saluti del Presidente Cna dott. Franco Gentile e del presidente Ote dott. Giovanni Semeraro, interverranno: dott. Angelo Andriulo, economista d’Impresa - Affarititaliani.it– blog codice della crisi; dott. Fabrizio D’Astore, consulente in strategia d’impresa; dott. Francesco Zaccaria, presidente della Banca di Credito Cooperativo di Ostuni. Dott. Giuseppe De Nozza, procuratore della Repubblica, Tribunale di Brindisi, dott. Antonio Ivan Natali G.I., sezione civile Tribunale di Brindisi, dottore di ricerca di diritto privato, Università degli studi di Pisa. Dott. Alessandro Conte, ottore commercialista, revisore dei conti, consulente in pianificazione e controllo di gestione. I lavori saranno coordinati dal dott. Cosimo Torino, Dottore Commercialista, Revisore dei conti – Studio Torino