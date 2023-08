Giochi del Mediterraneo 2026, spunta l'ipotesi San Vito Dei Normanni

SAN VITO DEI NORMANNI - Giochi del Mediterraneo 2026 di Taranto, spunta l'ipotesi San Vito Dei Normanni. Al momento è una suggestione, ma oggi (giovedì 10 agosto 2023) si è svolto in mattinata un incontro tra il commissario straordinario per i giochi, Massimo Ferrarese, il sindaco di San Vito, Silvana Errico, l’assessore ai Lavori pubblici e impianti sportivi, Antonio Santoro, e il consigliere comunale e provinciale, Luciano Cavaliere.

L'Amministrazione comunale di San Vito Dei Normanni ha ritenuto opportuno comunicare al commissario la disponibilità di una nuova struttura sportiva polivalente interamente finanziata con fondi Pnrr già destinati al Comune, in forza dei quali è stato avviato '’iter di realizzazione dell'impianto. Il commissario, dopo aver favorevolmente considerato la proposta, anche in considerazione del fatto che la struttura non necessita di ulteriori finanziamenti da parte dell'organizzazione dei Giochi del Mediterraneo, si è riservato di valutarla ed eventualmente inserirla nel nuovo masterplan in fase di aggiornamento.