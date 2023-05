Ferrarese commissario per i Giochi del Mediterraneo: scontro tra Regione e Governo

Nelle scorse ore, l'ex presidente della Provincia di Brindisi, Massimo Ferrarese, è stato nominato commissario straordinario per i Giochi del Mediterraneo che si svolgeranno a Taranto nel 2026.

Il governo nazionale, guidato da Giorgia Meloni, con il decreto della presidenza del Consiglio datato 4 maggio, ha motivato la scelta di Ferrarese con la necessità di provvedere alla "tempestiva realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo".

Le modalità con le quali è stata effettuata la nomina, però, non sono andate giù ai più alti organi della Regione Puglia. In un'agenzia odierna, infatti, il capo di Gabinetto dello stesso Ente, Giuseppe Catalano, ha affermato di aver trasmesso una lettera al capo del Dipartimento per il coordinamento amministrativo (Dica) della presidenza del Consiglio dei Ministri.

"La Regione Puglia - secondo quanto si legge dalla nota fatta pervenire al Governo - non è stata adeguatamente coinvolta nella procedura di nomina del commissario straordinario, limitandosi a prevedere che il presidente della Regione Puglia sia soltanto 'sentito' sulla scelta unilaterale effettuata dal Governo".

"Analogamente, appare lesivo delle competenze regionali, non prevedere che la individuazione delle opere da realizzare ad opera del commissario straordinario avvenga d’intesa con la Regione Puglia".

"Per questi motivi - conclude Catalano - il presidente della Regione Puglia intende promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale e, pur non avendo alcuna riserva sulle qualità e competenze del commissario straordinario prescelto, ritiene di non voler esprimere alcun 'avviso' sullo schema di decreto trasmesso”.