Giochi del Mediterraneo, Francavilla Fontana torna nei radar. E spunta anche Oria

Era sparita dai radar per un po', Francavilla Fontana. E ora potrebbe rientrare nel masterplan dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. E si apre anche uno spiraglio per Oria. Si è tenuto ieri, martedì 30 aprile 2024, un incontro presso la sede tarantina della Camera di Commercio. Oltre al commissario straordinario, l'imprenditore Massimo Ferrarese, erano presenti i sindaci Antonello Denuzzo e Cosimo Ferretti, oltre ai tecnici del comitato. Per quanto riguarda Francavilla Fontana, si parla dello stadio e del palazzetto dello sport. Oria potrebbe mettere a disposizione campo sportivo e palazzetto. Per fare il punto della situazione, se ne riparlerà tra 15 giorni, quando saranno presentati i documenti progettuali per le varie strutture interessate. Non c'è certezza, ma sicuramente c'è la volontà di allargare i Giochi anche ad altri comuni. Erano infatti presenti anche i primi cittadini di Sava e San Giorgio Jonico, entrambi nel Tarantino.

Per Francavilla Fontana, erano presenti il sindaco Denuzzo, come detto, l'assessora ai Lavori Pubblici Annalisa Toma e il dirigente del relativo ufficio, Luigi Resta. Non c'è nulla di defininitivo, allo stato, ma è stato comunque delineato un percorso per inserire due strutture della Città degli Imperiali nel masterplan finale dei Giochi. Un dettaglio, e non da poco, da chiarire riguarda le attività da svolgere eventualmente negli impianti: si tratterà di gare o di allenamenti? Dopotutto, bisogna rispettare dei requisiti. I documenti progettuali per entrambe le strutture erano stati consegnati, ma adesso andranno implementati. E ci potrebbe essere uno spazio anche per finanziare le infrastrutture relative, come i parcheggi. Il sindaco Denuzzo ha dichiarato a BrindisiReport: "E' un evento di portata storica e abbiamo ribadito la nostra piena disponibilità a fare ogni cosa, per quanto dipenda da noi, per cogliere questa opportunità. Saremmo felici e onorati di accogliere i Giochi del Mediterraneo nella nostra città".

Oria è invece una "new entry": i contatti tra l'Amministrazione guidata da Cosimo Ferretti e Massimo Ferrarese sono cominciati una decina di giorni addietro. Il primo cittadino si è mostrato subito disponibile, ma anche in questo caso, non c'è ancora nulla di certo né di definitivo. I due impianti "papabili" sono il campo sportivo e il palazzetto. Il primo - a breve dovrebbe arrivare l'omologazione - è stato oggetto di rifacimento completo. Il secondo, molto utile per le gare di pallavolo, è stato ristrutturato. Anche in questo caso, ci vorranno una quindicina di giorni per la relativa documentazione su impianti e infrastrutture. Contattato da BrindisiReport, il sindaco Ferretti ha spiegato: "Si tratta di una manifestazione importante non solo per la provincia di Taranto, ma per tutta la nostra regione. E' giusto che tutti gli enti interessati e coinvolti collaborino affinché la Puglia si dimostri all'altezza dell'evento".

Tornando al masterplan e ai Giochi di Taranto 2026, a ieri mancava solo l'ok definitivo della Corte dei Conti al decreto infraministeriale per lo stanziamento di quasi 170 milioni di euro proprio a favore della manifestazione sportiva. Nell'ottobre 2023 il commissario Ferrarese aveva stilato un programma dettagliato delle opere infrastrutturali. All'epoca venivano evidenziate alcune criticità, che riguardavano "le scadenze programmate dal comitato organizzatore e, aspetto gravissimo che potrebbe compromettere la realizzazione dei Giochi in considerazione del tempo che oramai residua, la mancanza di qualsiasi livello di progettazione per le più importanti opere dallo stesso programmate". Il tempo stringe, il 2026 è dietro l'angolo. Una volta stanziata la somma, si potrà guardare avanti con ottimismo, sia per quanto riguarda gli impianti sportivi, sia per infrastrutture che vanno oltre lo sport. Un esempio: i parcheggi nei pressi di stadio e palazzetto, potrebbero giovare alla mobilità di Francavilla Fontana.