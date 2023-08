Giochi del Mediterraneo, la proposta: "Ex piscina olimpionica nel masterplan"

BRINDISI - In vista del prossimo incontro tra il commissario straordinario per i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, Massimo Ferrarese, e il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, il deputato brindisino di Forza Italia, Mauro D'Attis, lancia la proposta: il capoluogo adriatico sia coinvolto, anche con l'utilizzo di un bene abbandonato da anni e anni, la piscina olimpionica.

Si legge in una nota di D'Attis: "L'ex piscina olimpionica, la cui titolarità è dello Stato, può essere interamente finanziata dal piano per i futuri Giochi del Mediterraneo insieme ad altre strutture che potrebbero rientrare ex novo nel nuovo masterplan qualora il Parlamento decida di stanziare altre risorse".

Si tratta di una piscina che si trova sulla litoranea nord di Brindisi, in un'area che era di proprietà della Marina militare. Da decenni è in stato di abbandono. Aggiunge D'Attis: "Propongo pertanto al commissario Ferrarese e al sindaco di Brindisi Marchionna di sostenere questa idea, in vista del loro incontro".

D'Attis parla anche del PalaEventi e dello stadio di calcio. E conclude: "Nei prossimi giorni, con il sottosegretario delegato, promuoverò le azioni necessarie a rendere disponibile e valorizzato il bene che da troppi anni è abbandonato".