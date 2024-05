Giochi del Mediterraneo di Taranto: ecco i dieci milioni di euro per Brindisi

BRINDISI - Questa mattina (lunedì 13 maggio 2024), il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, ha firmato un protocollo d'intesa con il commissario governativo per i Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, Massimo Ferrarese. L'incontro si è tenuto in un clima cordiale e costruttivo. Questo accordo storico segna l'avvio di un finanziamento complessivo di 275 milioni di euro, destinato a rivoluzionare l’infrastruttura sportiva e le attività organizzative della regione.

Il Comune di Brindisi sarà protagonista di questo progetto, con un investimento di dieci milioni di euro. Di questi, sei milioni di euro saranno impiegati per la ristrutturazione dello stadio Franco Fanuzzi, e quattro milioni di euro verranno impiegati per la sistemazione di contesto dell'area in contrada Masseriola, includendo il miglioramento della viabilità e la creazione di un parcheggio esterno, essenziali per potenziare i servizi connessi al PalaPentassuglia.

Il sindaco Marchionna ha espresso grande entusiasmo per questo progetto: "E' un momento di orgoglio per Brindisi e per tutta la Puglia. Questi Giochi rappresentano un'opportunità unica per mostrare al mondo la nostra capacità di ospitare eventi di portata internazionale e di investire nel futuro dello sport e della nostra gioventù".

Con la firma di questo protocollo, Brindisi si impegna a essere parte attiva di un evento che promette di lasciare un segno indelebile nel cuore degli atleti, degli spettatori e di tutta la comunità.